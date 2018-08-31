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الجمعة، 31 أغسطس 2018 07:13 م
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ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة لـ5.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

الجمعة، 31 أغسطس 2018 05:37 م
ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة لـ5.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 5.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1301 مليون ورقة منفذة على 118 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 0.7 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 160 مليون ورقة منفذة على 12 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
    
أما بورصة النيل فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 3.1 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 3.9 مليون ورقة منفذة على 566 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 69.53% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 30.47%، جاء ذلك وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2567 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 603 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 53 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1170 مليون جنيه بحجم تداول 613 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 49 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3737 مليون جنيه بحجم تداول 1216 ورقة مالية منفذة من خلال 102 ألف عملية.
 

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