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ارتفاع أرصدة شهادات إيداع "إيديتا" و"هيرميس".. وتراجع "باكين"

الجمعة، 31 أغسطس 2018 02:00 ص
ارتفاع أرصدة شهادات إيداع "إيديتا" و"هيرميس".. وتراجع "باكين" البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.
 
 
فيما ارتفع رصيد شهادات شركات إيديتا للصناعات الغذائية إلى 5.991 مليون شهادة، والمجموعة المالية هيرميس إلى 173.015 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 386.533 مليون شهادة، والبنك التجارى الدولى إلى 755 ألف شهادة، بينما تراجع رصيد شهادات الإيداع الدولية لشركة البويات والصناعات الكيماوية - باكين إلى 3.569 مليون شهادة.
 
 
واستقر رصيد شهادات إيداع شركات نعيم القابضة عند 57.887 مليون شهادة، بالم هيلز عند 464.216 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 42.774 مليون شهادة، "جى بى أوتو" عند 280.903 مليون شهادة، واستقر أيضًا رصيد شهادات إيداع حديد عز 129.482 مليون شهادة، وشركة الصناعات الغذائية العربية - دومتى 61.248 مليون شهادة، المصرية للاتصالات 166.639 مليون شهادة، وعامر جروب عند 1505.72 مليون شهادة.
 

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