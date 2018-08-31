video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 05:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ائتلاف النصر ينفى ترشيح فالح الفياض لرئاسة الحكومة العراقية

الجمعة، 31 أغسطس 2018 05:04 م
ائتلاف النصر ينفى ترشيح فالح الفياض لرئاسة الحكومة العراقية رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن ائتلاف النصر العراقى، الذى يتزعمه رئيس الوزراء الحالى حيدر العبادى، أنه لم يصدر أى بيان حول ترشيح فالح الفياض لرئاسة الحكومة.

وذكر الائتلاف - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الجمعة - "أنه يبدى استغرابه من تداول بيانات وهمية مذيلة بتوقيع قيادات فى النصر أو غيرها من التسميات"، مؤكدا أن ائتلاف النصر يعقد اجتماعات دورية لأعضائه، ويصدر بيانات واضحة ومتفقا عليها وتمثل وجهة نظر الائتلاف".

وبين الائتلاف، أن المواقف الرسمية له تصدر عبر مكتبه الإعلامى، مشددا على أن ما ينشر من بيانات غير معلومة المصدر لا يمثل النصر.

وكانت مواقع إخبارية قد نشرت بيانا بتوقيع قيادات ائتلاف النصر، يتضمن ترشيح فالح الفياض لمنصب رئيس الوزراء.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق: تفجير كربلاء نتيجة حريق داخل مقر لسرايا السلام

إيران تحرك صواريخ إلى العراق في تحذير لأعدائها

العراق

اخبار العراق

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

العبادى




لا تفوتك
وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 14 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار

وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 14 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار

"التضامن" تعلن بدء صرف المعاشات غدا من ماكينات الصرف الآلية

"التضامن" تعلن بدء صرف المعاشات غدا من ماكينات الصرف الآلية

تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

المرور يغلق محور المشير طنطاوى جزئيا لمدة شهرين لإنشاء كوبريين مشاة

المرور يغلق محور المشير طنطاوى جزئيا لمدة شهرين لإنشاء كوبريين مشاة

ميزانية الزمالك تكشف قيمة الصفقات الجديدة .. حميد أحداد الأغلى وغياب ساسى

ميزانية الزمالك تكشف قيمة الصفقات الجديدة .. حميد أحداد الأغلى وغياب ساسى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة