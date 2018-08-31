ائتلاف النصر ينفى ترشيح فالح الفياض لرئاسة الحكومة العراقية

بغداد (أ ش أ)

أعلن ائتلاف النصر العراقى، الذى يتزعمه رئيس الوزراء الحالى حيدر العبادى، أنه لم يصدر أى بيان حول ترشيح فالح الفياض لرئاسة الحكومة.

وذكر الائتلاف - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الجمعة - "أنه يبدى استغرابه من تداول بيانات وهمية مذيلة بتوقيع قيادات فى النصر أو غيرها من التسميات"، مؤكدا أن ائتلاف النصر يعقد اجتماعات دورية لأعضائه، ويصدر بيانات واضحة ومتفقا عليها وتمثل وجهة نظر الائتلاف".

وبين الائتلاف، أن المواقف الرسمية له تصدر عبر مكتبه الإعلامى، مشددا على أن ما ينشر من بيانات غير معلومة المصدر لا يمثل النصر.

وكانت مواقع إخبارية قد نشرت بيانا بتوقيع قيادات ائتلاف النصر، يتضمن ترشيح فالح الفياض لمنصب رئيس الوزراء.