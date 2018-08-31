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ائتلاف النصر العراقى: مشروعنا الوطنى متماسك وفالح فياض ليس جزءا من قائمتنا

الجمعة، 31 أغسطس 2018 06:57 م
ائتلاف النصر العراقى: مشروعنا الوطنى متماسك وفالح فياض ليس جزءا من قائمتنا رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
كتب : أحمد جمعة
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أعلن ائتلاف النصر العراقى التابع لرئيس الوزراء حيدر العبادى تماسك مشروعه الوطنى، مؤكدًا أن مكاتبه الرسمية هى المعنية بتوضيح مواقفه المعبرة عن إرادته، وأن ما يشاع عن بيانات باسمه بعيدا عن مؤسساته لا تعد رسمية ولا تعكس سياساته.

وأكد ائتلاف النصر العراقى فى بيان صحفى – حصل اليوم السابع على نسخة منه - أن قرار عزل فالح الفياض عن مسؤولياته جاء وفق اشتراطات العمل الحكومى المعنى بتنفيذه رئيس مجلس الوزراء لضمان الأداء الأمثل لمؤسسات الدولة العراقية، موضحًا أن الائتلاف يؤكد أن فالح الفياض لم يشترك بالانتخابات الأخيرة وهو شخصيا ليس جزء من قائمة النصر.

وأشار ائتلاف النصر العراقى إلى أنه مع الإرادة والقرار الوطنى العراقى، وإنه يعمل مع شركائه بحس ومشروع وإرادة جادة للخلاص من الفشل والفساد والتبعية، مؤكدا أنه يدرك حجم التناقضات والصراعات الإقليمية الدولية، إلا أن إرادته وقراراته وطنية نابعة من صميم مصالح العراق، موضحًا أنه مصر على الثبات على نهجه للحفاظ استقلالية القرار العراقى ومكتسبات الانتصار على الإرهاب والتقسيم والتبعية.


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