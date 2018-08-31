إيفاد 5 خبراء مصريين فى مجال البيطرة إلى موريتانيا

نواكشوط (أ ش أ)

أعلن ماجد نافع مصلح سفير مصر لدى موريتانيا أن وزير الخارجية سامح شكرى وافق على الاستجابة الفورية لجميع طلبات الجانب الموريتانى من مصر.

وأضاف مصلح، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تقرر إيفاد خمسة خبراء فى عدد من التخصصات المرتبطة بالبيطرة ، وذلك تقديرا للعلاقات الأخوية القائمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس محمد ولد عبد العزيز والشعبين الشقيقين.

وتجدر الاشارة ، فى هذا السياق المتعلق بالاستعانة بالخبراء المصريين فى موريتانيا ، الى انتهاء عمل قافلة طبية مصرية مكونة من 13 أخصائيا أجرت ما يقارب 100 عملية جراحية بعضها نوعى، وضمت 13 طبيباً من أساتذة جامعتى الإسكندرية وبنها ومجموعة الفتح الاستثمارية.

وقامت البعثة باجراء الفحص الطبى والعمليات الجراحية فى أمراض الصدر ، والعيون، والنساء وطب الجنين، وجراحة الوجه والفكين، وجراحة العظام، وجراحة الأطفال، والمسالك البولية.

وينتظر أن تصل مدينة النعمة شرقى موريتانيا فى نوفمبر القادم، تزامنا مع احتفاليات الاستقلال ، بعثة طبية مصرية ثالثة ستجرى عمليات جراحية وتساعد الأطباء الموريتانيين فى معالجة المرضى.