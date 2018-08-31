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إيران تحرك صواريخ إلى العراق في تحذير لأعدائها

الجمعة، 31 أغسطس 2018 10:51 ص
إيران تحرك صواريخ إلى العراق في تحذير لأعدائها صواريخ باليستية
رويتز
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قالت مصادر إيرانية وعراقية وغربية إن إيران قدمت صواريخ باليستية لجهات شيعية تقاتل بالوكالة عنها في العراق، وإنها تطور القدرة على بناء المزيد من الصواريخ هناك لردع الهجمات المحتملة على مصالحها في الشرق الأوسط ولامتلاك الوسيلة التي تمكنها من ضرب خصومها في المنطقة.

وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين ومصدران بالمخابرات العراقية ومصدران بمخابرات غربية إن إيران نقلت صواريخ باليستية قصيرة المدى لحلفاء بالعراق خلال الأشهر القليلة الماضية. وقال خمسة من المسؤولين إنها تساعد تلك الجماعات على البدء في صنع صواريخ.

وقال مسؤول لرويترز "المنطق هو أن تكون لإيران خطة بديلة إن هي هوجمت". وأضاف "عدد الصواريخ ليس كبيرا.. مجرد بضع عشرات، لكن بالإمكان زيادته إن تطلب الأمر".

وامتنعت الحكومة والجيش بالعراق عن التعليق.


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