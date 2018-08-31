إقبال من المواطنين على شواطئ رأس البر.. وإنقاذ 18 حالة من الغرق

شهدت مدينة رأس البر بمحافظة دمياط اليوم الجمعة إقبالا كبيرا من المواطنين الذين حرصوا على قضاء اليوم بشواطئ المدينة هربا من حرارة الشمس.

وقال مجدى خاطر مدير شئون الشواطئ بمدينة رأس البر، إنه تم إنقاذ 18 حالة من الغرق وغادروا الشاطئ بخير، وتم تسليم 447 طفلا تائه إلى ذويهم.

وأكد فى تصريحات صحفية، أن نهار الجمعة بشاطئ مدينة رأس البر مر على خير، وسط إقبال كبير من المصطافين ورواد الشاطئ، واستعدادات مكثفة للوحدة المحلية لمدينة رأس البر بعدد 100 رجل انقاذ، و6 لنش سريع، و2 موتوسيكل مائى، و 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين، و4 سيارات إسعاف.