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الجمعة، 31 أغسطس 2018 06:13 م
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إصابة 25 شخصا فى انقلاب أتوبيس نقل عام بطريق "غارب - الزعفرانة"

الجمعة، 31 أغسطس 2018 04:58 م
إصابة 25 شخصا فى انقلاب أتوبيس نقل عام بطريق "غارب - الزعفرانة" حادث تصادم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أصيب مساء اليوم الجمعة، 25 شخصا إثر انقلاب أتوبيس نقل عام بطريق غارب الزعفرانة، وتم نقل المصابين لمستشفى غارب المركزى لتلقى العلاج.
 
وكان بلاغا قد ورد لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد انقلاب أتوبيس بالكيلو 44 طريق غارب الزعفرانة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف من التمركزات القريبة من الحادث.
 
وتبين إصابة 25 شخصا، وأن الأتوبيس يحمل لوحات معدنية رحلات سوهاج، حيث تم نقل جميع المصابين لمستشفى غارب المركزى لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

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