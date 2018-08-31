إدارة ترامب تلغى جزءا من تمويل الأونروا الأسبوع المقبل

واشنطن (رويترز)

قال مصادر مطلعة اليوم الجمعة إن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ستعلن خلال أيام قرارا بإلغاء جزء من تمويل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى (الأونروا).

وتعهدت الإدارة بدفع 60 مليون دولار للوكالة فى يناير كانون الثانى لكنها حجبت 65 مليونا أخرى بانتظار مراجعة للتمويل. وقالت المصادر إن هذا الجزء المحجوب سيلغى الآن.

وسيمثل إلغاء التمويل الأمريكى ضربة للوكالة التى تدعم حاليا أكثر من خمسة ملايين شخص فى الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة.

ويأتى التحرك بعد أسبوع من قطع واشنطن مساعدات للفلسطينيين بأكثر من 200 مليون ودولار ومن المرجح أن يؤجج التوتر بين القيادة الفلسطينية وإدارة الرئيس الأمريكى.

ووجه أعضاء فى إدارة ترامب انتقادات علنية للوكالة من بينهم مستشار الأمن القومى جون بولتون. وأثارت القيادة الفلسطينية غضب البيت الأبيض بمقاطعة مساعيه للسلام منذ أن اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها فى تغيير لسياسة أمريكية استمرت عقودا.

وقالت متحدثة باسم الخارجية لرويترز "ليست لدينا إعلانات بشأن تمويل الأونروا فى الوقت الراهن".

وفى وقت سابق اليوم قال وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس إن ألمانيا ستزيد مساهمتها للأونروا لأن أزمة التمويل تؤجج حالة عدم اليقين. وقال ماس "خسارة هذه المنظمة قد تفجر سلسلة من ردود الأفعال التى يصعب احتواؤها".

وتواجه الوكالة أزمة سيولة منذ أن قلصت الولايات المتحدة، التى كانت أكبر مانحيها، تمويلها فى وقت سابق هذا العام قائلة إن الوكالة تحتاج إلى إصلاحات لم تحددها. ودعت واشنطن الفلسطينيين إلى إحياء محادثات السلام مع إسرائيل.