"أوقاف سوهاج" تنظم ندوة بعنوان "كف الأذى من أفضل العبادات"

سوهاج – عمرو خلف

نظمت مديرية أوقاف سوهاج، مساء اليوم الجمعة، ندوة دينية بمسجد الرحمن بعنوان "كف الأذى من أفضل العبادات"، بحضور قيادات المديرية.

وتحدث فى الندوة الشيخ عبد الرحمن اللاوى مدير المساجد أوقاف سوهاج، قائلا: "كف الأذى عن الناس من أعظم العبادات لما لها من أثر كبير فى تآلف واستقرار المجتمع، مشيرًا إلى أن إيذاء الغير يشمل كل أذى حسى ومعنوى لأى إنسان، فيدخل فى ذلك الاعتداء على مال الغير وأهله وولده ودمه، والاستيلاء على أملاكه بغير وجه حق، ويشمل أيضا الاستهزاء واللمز والسخرية من الغير، والإيذاء الشائع الطعن فى أنساب الناس والخوض فى أعراضهم.

وأضاف الشيخ اللاوى قائلا: ولقد توعد الله أولئك الذين يؤذون الناس بالخوض فى أعراضهم ويعملون على التشهير بهم. قال تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23)يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ".

ولقد توعد الإسلام الذين يؤذون الناس بتتبع وراءهم والتدخل فى خصوصياتهم لتعمد الإيذاء، قال النبى صلى الله عليه وسلم : "يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتَّبعوا عوْراتهم؛ فإنه مَن تتبَّع عورة أخيه المسلم، تتبَّع الله عورته، ومَن تتبَّع الله عورته، يفضحه ولو في جوف بيته".

واختتم الشيخ اللاوى حديثه قائلا: الإسلام يعلمنا أن نراعي مشاعر الناس وأحاسيسهم وعدم إحراجهم حتى اعتبر تناجي اثنين دون الثالث الذي يمشي أو يجلس معهما إيذاء له لأن ذلك ربما يسبب له الحرج والضيق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتناج اثنان دون واحد فإن ذلك يؤذى المؤمن والله عز وجل يكره أذى المؤمن".