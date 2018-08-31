video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 10:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"أوقاف سوهاج" تنظم ندوة بعنوان "كف الأذى من أفضل العبادات"

الجمعة، 31 أغسطس 2018 09:11 م
"أوقاف سوهاج" تنظم ندوة بعنوان "كف الأذى من أفضل العبادات" عبد الرحمن اللاوى اوقاف سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق
نظمت مديرية أوقاف سوهاج، مساء اليوم الجمعة، ندوة دينية بمسجد الرحمن بعنوان "كف الأذى من أفضل العبادات"، بحضور قيادات المديرية.
 
وتحدث فى الندوة الشيخ عبد الرحمن اللاوى مدير المساجد أوقاف سوهاج، قائلا: "كف الأذى عن الناس من أعظم العبادات لما لها من أثر كبير فى تآلف واستقرار المجتمع، مشيرًا إلى أن إيذاء الغير يشمل كل أذى حسى ومعنوى لأى إنسان، فيدخل فى ذلك الاعتداء على مال الغير وأهله وولده ودمه، والاستيلاء على أملاكه بغير وجه حق، ويشمل أيضا الاستهزاء واللمز والسخرية من الغير، والإيذاء الشائع الطعن فى أنساب الناس والخوض فى أعراضهم.
 
وأضاف الشيخ اللاوى قائلا: ولقد توعد الله أولئك الذين يؤذون الناس بالخوض فى أعراضهم ويعملون على التشهير بهم. قال تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23)يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ".
 
ولقد توعد الإسلام الذين يؤذون الناس بتتبع وراءهم والتدخل فى خصوصياتهم لتعمد الإيذاء، قال النبى صلى الله عليه وسلم : "يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتَّبعوا عوْراتهم؛ فإنه مَن تتبَّع عورة أخيه المسلم، تتبَّع الله عورته، ومَن تتبَّع الله عورته، يفضحه ولو في جوف بيته".
 
واختتم الشيخ اللاوى حديثه قائلا: الإسلام يعلمنا أن نراعي مشاعر الناس وأحاسيسهم وعدم إحراجهم حتى اعتبر تناجي اثنين دون الثالث الذي يمشي أو يجلس معهما إيذاء له لأن ذلك ربما يسبب له الحرج والضيق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتناج اثنان دون واحد فإن ذلك يؤذى المؤمن والله عز وجل يكره أذى المؤمن".

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

موعد المقابلة الشفوية للمتقدمين لشغل وظيفة وكيل "أوقاف سوهاج" الثلاثاء

أوقاف سوهاج: أهم دورس وعبر الحج أن الأمة طريقها واحد ومصيرها مشترك

"أوقاف سوهاج" تعلن تجميع جلود الأضاحى عن طريق أئمة المساجد لصالح الفقراء

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

الاوقاف




لا تفوتك
المرور يغلق محور المشير طنطاوى جزئيا لمدة شهرين لإنشاء كوبريين مشاة

المرور يغلق محور المشير طنطاوى جزئيا لمدة شهرين لإنشاء كوبريين مشاة

وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 14 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار

وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 14 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار

تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

السجون تفرج عن 467 سجينا بموجب عفو رئاسى

السجون تفرج عن 467 سجينا بموجب عفو رئاسى

ننشر أول صور وفيديوهات لعملية الطعن بمحطة أمستردام المركزية بهولندا

ننشر أول صور وفيديوهات لعملية الطعن بمحطة أمستردام المركزية بهولندا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة