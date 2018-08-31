"أمهات مصر": أولياء أمور المدارس الخاصة يعانون من ارتفاع سعر الزى المدرسى

كتب محمود طه حسين

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض للتعليم، إن أولياء أمور المدارس الخاصة يعانون معاناة شديدة من ارتفاع أسعار الزى المدرسى "اليونيفورم"، مطالبين بتخصيص زى وبأسعار تحددها الوزارة ويكون تحت إشرافها.

وأضافت عبير، في بيان، أن أسعار اليونيفورم باهظة الثمن وأغلب الخامات سيئة، وبعض أولياء الأمور يضطرون لاستخدام نفس الزي لأكثر من عام، وذلك لعدم شراء زى جديد، بحسب أولياء الأمور.

وأشارت إلى أنها تلقت شكاوى كثيرة من أولياء الأمور من إجبار مدارس شراء الزى من داخل مراكز بيع تابعه لها وبأسعار عالية، مشترطين شراء الزى وعليه لوجو المدرسة، وبالتالى لا يستطيع ولى الأمر شراء الزى من أماكن لا تتبع للمدرسة وبأسعار أقل.

وطالبت عبير، وزارة التربية والتعليم بفرض رقابة علي الزي المدرسي خاصة في المدارس الخاصة، وذلك لأنه يعتبر باب خلفي للتربح من أولياء الأمور واستغلالهم، وعلى الوزارة أن تجد حل سريع وفورى لهذة الأزمة لرفع المعاناة عن أولياء الأمور.

وتفاعل أولياء الأمور على صفحة اتحاد أمهات مصر بـ"فيس بوك"، حيث قالت ولي أمر : "اليونيفورم السنة دى غالى، وأضافت أخرى: "أسعار اليونيفورم غاليه جدا وقماشته مش حلوة خالص، فيما قالت إحدى أولياء الأمور إنها اشترت 2 تيشرت بس 280 جنيه ليه الاستغلال ده؟، انا معرفش وياريت خامتهم قطن ولا حتى تكون مريحة، دى خامة سيئة جدا".