ألمانيا تحث روسيا على المساعدة في منع أزمة إنسانية في إدلب

برلين (رويترز)

قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية اليوم الجمعة إن المستشارة أنجيلا ميركل تتوقع من الكرملين استخدام نفوذه لدى الحكومة السورية للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية في منطقة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا.