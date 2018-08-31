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ألمانيا تحث روسيا على المساعدة في منع أزمة إنسانية في إدلب

الجمعة، 31 أغسطس 2018 02:46 م
ألمانيا تحث روسيا على المساعدة في منع أزمة إنسانية في إدلب ميركل
برلين (رويترز)
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قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية اليوم الجمعة إن المستشارة أنجيلا ميركل تتوقع من الكرملين استخدام نفوذه لدى الحكومة السورية للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية في منطقة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا.

وأثارت ميركل المسألة في الأيام القليلة الماضية مع كل من الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين فيما تراقب برلين التطورات في المنطقة بقلق متزايد.

وذكرت المتحدثة أولريكه ديمر في مؤتمر صحفي معتاد "نتوقع... من روسيا أن تمنع الحكومة السورية من تصعيد الوضع وبالتالي الحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية".

وقالت إنه يتوجب السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول بلا أي قيود إلى المدنيين المتضررين.

 

 


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