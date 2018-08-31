أسعار العملات اليوم الجمعة 31-8-2018

استقرت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى، اليوم الجمعة الموافق 31-8-2018، على نفس الأسعار المسجلة بختام تعاملات أمس الخميس، حيث استقرت أسعار الدولار والريال السعودى، وسعر الدينار الكويتى، وسعر اليورو والجنيه الاسترلينى.
وفى آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، جاءت أسعار العملات، كالتالى:
سعر الدولار اليوم فى مصراستقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات أمس الأول الأربعاء، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك القاهرة، والذى ارتفع به عن البنك الأهلى 17.84 جنيه للشراء، و 17.94 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى17.84 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة17.85 جنيه للشراء
17.95 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib17.84 جنيه للشراء
17.94 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية17.84 جنيه للشراء
17.94 جنيه للبيع
سعر اليورو الأوروبى اليوماستقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.71 جنيه للشراء، 20.93 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترلينى اليومكما استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى بلغ "الإسترلينى" سعره 22.84 جنيه للشراء، و 23.24 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليومواصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق أمس الأول بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى سجل سعر الريال 4.74 جنيه للشراء، و4.76 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوماستقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وسجل سعره فى البنك الأهلى المصرى، 58.71 جنيه للشراء، 59.06 جنيه للبيع.
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