video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 01:24 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار العملات اليوم الجمعة 31-8-2018

الجمعة، 31 أغسطس 2018 01:02 م
أسعار العملات اليوم الجمعة 31-8-2018 دولار
كتبت هبة حسام
إضافة تعليق
استقرت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى، اليوم الجمعة الموافق 31-8-2018، على نفس الأسعار المسجلة بختام تعاملات أمس الخميس، حيث استقرت أسعار الدولار والريال السعودى، وسعر الدينار الكويتى،  وسعر اليورو والجنيه الاسترلينى. 
 
وفى آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، جاءت أسعار العملات، كالتالى:

سعر الدولار اليوم فى مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات أمس الأول الأربعاء، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك القاهرة، والذى ارتفع به عن البنك الأهلى 17.84 جنيه للشراء، و 17.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.84 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر 

17.78  جنيه للشراء
17.88  جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة 

17.85 جنيه للشراء
17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 

17.84 جنيه للشراء
17.94 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.84  جنيه للشراء
17.94  جنيه للبيع

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.71 جنيه للشراء، 20.93 جنيه للبيع. 

 

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى بلغ "الإسترلينى" سعره 22.84 جنيه للشراء، و 23.24 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق أمس الأول بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى سجل سعر الريال 4.74 جنيه للشراء، و4.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وسجل سعره فى البنك الأهلى المصرى، 58.71 جنيه للشراء، 59.06 جنيه للبيع.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار العملات يوم الخميس 30-8-2018 والتباين يسيطر على تعاملات نهاية الأسبوع

اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

سعر الجنيه الاسترلينى




لا تفوتك
تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة