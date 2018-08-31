أردوغان يخفض الضرائب على مدخرات الليرة

كتب حسن رمضان

خفضت تركيا الضرائب على عائدات الفوائد على الودائع البنكية بالليرا ورفعتها مقابل العملات الأجنبية، وفقا لمرسوم رئاسى بحسب ما ذكرته صحيفة جمهوريت التركية.

وانخفضت الضريبة على الفائدة على الودائع بالليرة التى تستحق خلال أكثر من عام واحد من 10 % إلى صفر، وفقا للمرسوم، وتم تخفيض معدلات الاستحقاق لمدة ستة أشهر أو أقل إلى 5 % من 15 % وعلى آجال الاستحقاق من ستة إلى 12 شهراً إلى 3 % من 12 %.

وتسعى تركيا إلى إيجاد طرق لتخفيف الضغط على الليرة بعد أن انخفضت أكثر من 40 فى المائة هذا العام، وآثار الركود فى العملة المخاوف من حدوث أزمة اقتصادية أوسع فى البلاد خاصة وأن الرئيس رجب طيب أردوغان يعارض رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى كوسيلة للحد من انخفاض الليرة، قائلا إنها تضخمية.