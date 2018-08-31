video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 01:24 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أردوغان يخفض الضرائب على مدخرات الليرة

الجمعة، 31 أغسطس 2018 11:24 ص
أردوغان يخفض الضرائب على مدخرات الليرة الليره التركيه
كتب حسن رمضان
إضافة تعليق
خفضت تركيا الضرائب على عائدات الفوائد على الودائع البنكية بالليرا ورفعتها مقابل العملات الأجنبية، وفقا لمرسوم رئاسى بحسب ما ذكرته صحيفة جمهوريت التركية.
 
وانخفضت الضريبة على الفائدة على الودائع بالليرة التى تستحق خلال أكثر من عام واحد من 10 % إلى صفر، وفقا للمرسوم، وتم تخفيض معدلات الاستحقاق لمدة ستة أشهر أو أقل إلى 5 % من 15 % وعلى آجال الاستحقاق من ستة إلى 12 شهراً إلى 3 % من 12 %.
 
وتسعى تركيا إلى إيجاد طرق لتخفيف الضغط على الليرة بعد أن انخفضت أكثر من 40 فى المائة هذا العام، وآثار الركود فى العملة المخاوف من حدوث أزمة اقتصادية أوسع فى البلاد خاصة وأن الرئيس رجب طيب أردوغان يعارض رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى كوسيلة للحد من انخفاض الليرة، قائلا إنها تضخمية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تركيا تودع عصر "الاكتفاء الذاتى" والاستيراد يمتد للأعلاف بسبب سياسات أردوغان

جيه.بى مورجان: على تركيا سداد دين خارجى بقيمة 179 مليار دولار

تركيا

مدخرات الليرة

ضرائب

ودائع الليرة

اردوغان




لا تفوتك
تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة