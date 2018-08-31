أردوغان: تركيا تحتاج أنظمة الدفاع الصاروخي إس-400 وستشتريها في أسرع وقت ممكن

رويتز

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أن تركيا تحتاج أنظمة الدفاع الصاروخي إس-400 وستشتريها في أسرع وقت ممكن.

كما أضاف أن بلاده، بحاجة أيضا لمقاتلات إف-35.