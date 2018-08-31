الرئيسية أخبار عالمية أردوغان: تركيا تحتاج أنظمة الدفاع الصاروخي إس-400 وستشتريها في أسرع وقت ممكن الجمعة، 31 أغسطس 2018 10:25 ص اردوغان رويتز إضافة تعليق قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أن تركيا تحتاج أنظمة الدفاع الصاروخي إس-400 وستشتريها في أسرع وقت ممكن. كما أضاف أن بلاده، بحاجة أيضا لمقاتلات إف-35. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. فضيحة جديدة تلاحق أردوغان.. آبل تقاضى "بيم التركية" بسبب "آيفون المضروب" شاهد.. مدينة "فيسبادن" الألمانية تزيل تمثال لـ"أردوغان" اردوغان تركيا دفاع صاروخى اخبار العالم تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو) ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر "قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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