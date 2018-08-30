7 معلومات عن أكبر مصنع لإنتاج "الفايبر جلاس" بالعين السخنة.. تعرف عليها

كتبت- هبة حسام

انتهت الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس من افتتاح خط الإنتاج الثالث لأكبر مصنع "فايبر جلاس" بمصر، والمنفذ بالعين السخنة بالمنطقة الجنوبية لمحور القناة، باستثمارات صينية من قبل شركة "جوشى" بنحو 580 مليون دولار.

وبافتتاح خط الإنتاج الثالث، والذى تم أمس، يكون تم الانتهاء من خطوط الإنتاج المحددة للمصنع، على أن يعقبها تنفيذ مرحلة الصناعات التكميلية المعتمدة على الفايبر جلاس، وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ننشر أهم 7 معلومات عن مشروع/ مصنع "الفايبر جلاس" بالعين السخنة...

والتى جاءت كالتالى:



1- يشمل المصنع 3 خطوط إنتاج بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن سنوياً.

2- مشروع "الفايبر جلاس" ساهم فى احتلال مصر المركز الثالث بقائمة الدول المنتجة.

3- يوفر 2500 فرصة عمل.

4- يعد هذا المشروع هو الأكبر حجمًا بين الاستثمارات الصينية بمصر فى مجال تكنولوجيا المعدات المتقدمة.

5- يعد من أكبر مشاريع إنتاج الفايبر جلاس خارج الصين.

6- يحقق قيمة إنتاج سنوية تبلغ أكثر من 220 مليون دولار.

7- يحقق عوائد تصديرية تبلغ حوالى 200 مليون دولار سنوياً.