5 ملفات تنتظر محافظ البحيرة الجديد.. أبرزها أزمة الصرف الصحى

البحيرة – جمال أبو الفضل وناصر جودة

بعد تكليف هشام عبدالغنى عبدالعزيز آمنة محافظا للبحيرة والدكتورة نهال بلبع نائبا للمحافظ ضمن الحركة الجديدة للمحافظين، ينشر "اليوم السابع" أهم الملفات العالقة أمام المحافظين.

وينتظر اللواء هشام امنه العديد من الملفات العالقة بعد اختياره محافظا للبحيرة ، أهمها القضاء على الفساد وإزالة التعديات وتطوير وتنمية مدينة رشيد و تطوير مسار العائلة المقدسة كأحد أهم المعالم السياحية بالبحيرة .

ملف أزمة الصرف الصحي

تعيش معظم القرى بمحافظة البحيرة حالة مأساوية نظرًا لغرقها بمياه الصرف الصحي في ظل غياب المسئولين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية عن الاهتمام بهذه المشكلة.

ملف القمامة

تلال القمامة تحاصر شوارع مدن ومراكز المحافظة وخاصة مدينة كفر الدوار الذى ضربها الإهمال وأن كان هناك تحسنًا ملموسًا في مستوى نظافة الشوارع بمدينة دمنهور عاصمة المحافظة غير أن هذا التحسن لم يظهر سوى في الشوارع الرئيسية.

ملف استرداد أراضى الدولة و تقنين واضعى اليد

ملف استرداد أراضى الدولة ، يعد من أخطر الملفات التى تؤرق الدولة والتى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماماً كبيراً حيث تلقت محافظة البحيرة 8548 طلب تقنين أراضى مستردة بينهم 2614 طلب تقنين على مساحة 127678 فدان على أراضى زراعية بقيمة تقديرية 8 مليار جنيه.

ملف إزالة التعديات على الترع والمصارف والطرق

انتشرت حالات التعدى على الطرق والمصارف والترع بشكل كبير بعدما استغل الموظفين موقعهم الوظيفى وقامو هم انفسم بالتعدى على الطرق ببناء محلات وأكشاك دون تحرير محاضر بالتعدى أو التراخى فى إزالة التعديات مثلما حدث فى قرية الكنايس التابعة لمجلس قرية بولين بكفر الدوار كمثيلها من أغلب القرى بالبحيرة.

ملف تنمية المناطق الصناعية

أحد أهم الملفات هو تنمية المنطقة الصناعية النسيجية بكفر الدوار والمنطقة الصناعية بحوش عيسى ووادى النطرون ورشيد لزيادة الانتاح وتوفير فرص عمل للشباب، وكذلك إنجاز المشروعات التنموية ، وإقامة مشروعات عملاقة على أرض المحافظة وإنشاء المنطقة اللوجيستية بمنطقة إدكو الساحلية، والتى تقدر تكلفتها 2 مليار دولار، واستكمال مصنع إنتاج الورق برشيد الذى أعلن عنه باستثمارات صينية وشراكة مع مؤسسة الأهرام الصحفية، بتكلفة مليار و250 مليون جنيه والعديد من الملفات العالقة منها استكمال وتطوير محطات مياه الشرب ومحاربة الفساد ورصف الشوارع وصيانة أعمدة الكهرباء المتهالكة وتطوير بحيرة ادكو.