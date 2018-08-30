29 سبتمبر الحكم فى الطعن على "عمومية الصيادلة"

كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة ضد النقابة العامة للصيادلة، للطعن ببطلان الجمعية العمومية غير العادية للصيادلة والتى عقدت بتاريخ 14 مايو الماضى، لجلسة 29 سبتمبر المقبل للحكم .