الرئيسية حوادث 29 سبتمبر الحكم فى الطعن على "عمومية الصيادلة" الخميس، 30 أغسطس 2018 01:27 م محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية كتب أحمد عبد الهادى إضافة تعليق قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة ضد النقابة العامة للصيادلة، للطعن ببطلان الجمعية العمومية غير العادية للصيادلة والتى عقدت بتاريخ 14 مايو الماضى، لجلسة 29 سبتمبر المقبل للحكم . إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. تأجيل دعوى وقف نشاط وإغلاق مكاتب منظمات مراكز حقوق الإنسان لـ 20سبتمبر تأجيل نظر دعوى وقف استيراد الغاز من إسرائيل لـ20 سبتمبر تأجيل طعون بطلان إضافة نسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات لـ18أكتوبر مجلس الدولة القضاء الادارى عمومية الصيادلة بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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