وكيل "صحة بنى سويف": إخلاء المبنى الرئيسى لمستشفى سمسطا

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم الاتفاق مع مدير مستشفى خاصة بسمسطا، التى بها عناية مركزة وحجرتين عمليات كبرى وأقسام داخلية وحضانة أطفال وغسيل كلوى ومعامل وبنك دم ومطبخ ومغسلة وثلاجة حفظ الموتى ومولد كهربائى والمبنى به أسانسير على تأجير المستشفى لتكون مقر مؤقت بديل لمستشفى سمسطا المركزى.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن المستشفى الجديد تؤدى به كافة الخدمات الصحية عدا العيادات الخارجية المستمرة بالمكان الأصلى، حيث أن هذا المبنى سليم وستكون الخدمات بنفس اللائحة القديمة لمستشفى سمسطا المركزى، لحين الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد.

وأضاف: "تم هذا الاتفاق بين جمعية تنمية المجتمع المحلى بمازورة ويمثلها النائب حسام العمدة الذى تكفل بدفع 4 شهور إيجار مقدما وتشطيب الدور الرابع تشطيب كامل مساحة 500 متر مربع وبين مديرية الصحة ويمثلها الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، ومدير مستشفى الرحمة الممثل القانونى لمدة 3 سنوات قابله للتجديد.