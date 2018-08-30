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الخميس، 30 أغسطس 2018 11:57 م
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وكيل "صحة بنى سويف": إخلاء المبنى الرئيسى لمستشفى سمسطا

الخميس، 30 أغسطس 2018 11:13 م
وكيل "صحة بنى سويف": إخلاء المبنى الرئيسى لمستشفى سمسطا وكيل وزارة الصحة ببنى سويف
بنى سويف :هانى فتحى
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أكد الدكتور عبد الناصر حميد وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، إخلاء المبنى الرئيسى لمستشفى سمسطا المركزى، والذى يشمل الاستقبال والعمليات والأقسام الداخلية والغسيل الكلوى والحضانات والأشعة والمعامل وبنك الدم الأسبوع المقبل، وذلك بناء على تكليف وزير الصحة الدكتورة هالة زايد وتقرير استشارى كلية الهندسة جامعة عين شمس بعد معاينة المبنى.
 
وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم الاتفاق مع مدير مستشفى خاصة بسمسطا، التى بها عناية مركزة وحجرتين عمليات كبرى وأقسام داخلية وحضانة أطفال وغسيل كلوى ومعامل وبنك دم ومطبخ ومغسلة وثلاجة حفظ الموتى ومولد كهربائى والمبنى به أسانسير على تأجير المستشفى لتكون مقر مؤقت بديل لمستشفى سمسطا المركزى.
 
وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن المستشفى الجديد تؤدى به كافة الخدمات الصحية عدا العيادات الخارجية المستمرة بالمكان الأصلى، حيث أن هذا المبنى سليم وستكون الخدمات بنفس اللائحة القديمة لمستشفى سمسطا المركزى، لحين الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد.
 
وأضاف: "تم هذا الاتفاق بين جمعية تنمية المجتمع المحلى بمازورة ويمثلها النائب حسام العمدة الذى تكفل بدفع 4 شهور إيجار مقدما وتشطيب الدور الرابع تشطيب كامل مساحة 500 متر مربع وبين مديرية الصحة ويمثلها الدكتور عبد الناصر حميدة  وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، ومدير مستشفى الرحمة الممثل القانونى لمدة 3 سنوات قابله للتجديد.
 

 


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