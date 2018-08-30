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الخميس، 30 أغسطس 2018 09:02 م
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وكيل تعليم دمياط يؤكد ضرورة التواصل مع أطياف المجتمع لشرح نظام التعليم الجديد

الخميس، 30 أغسطس 2018 07:30 م
وكيل تعليم دمياط يؤكد ضرورة التواصل مع أطياف المجتمع لشرح نظام التعليم الجديد اجتماع وكيل مديرية التعليم
دمياط معتز الشربينى
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عقد السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الخميس، اجتماعًا مطولاً بمديرى عموم المديرية والإدارات التعليمية والإدارات الداخلية وموجهى عموم المديرية، وذلك لمناقشة وشرح النظام التعليمى الجديد والتأكيد على التوصل المجتمعى مع كل أطياف المجتمع لشرح نظام التطوير الجديد، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى فى استخدام آليات تواصل فعالة للوصول من خلالها إلى تأييد فكرة التغير.

وأكد "سويلم" ضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق النظام الجديد وتحديد نقاط الضعف والقوة، للوقوف على آخر التطورات مع ضرورة متابعة استعداد الإدارات والمدارس لبداية العام الدراسى 2019/2018 من أعمال صيانة وموقف الكتب المدرسية والبنية التكنولوجية بالمدارس الثانوية.

وأضاف "سويلم" أن المديرية بصدد وضع تصميم لنظام اليكترونى لربط المديرية بالإدارات التعليمية لسرعة التواصل والحصول على كل المعلومات والبيانات المطلوبة بشكل سريع ودقيق وآلية الخدمات التى تقدم على مستوى الإدارات والمديرية للمواطنين.

ووجه وكيل الوزارة بعمل حصر واقعى لأسوار المدارس التى بها إشغالات وذلك لإزالتها واستغلالها لصالح المدارس.

وشدد "سويلم" على عمل خطة لترشيد النفقات بالمديرية والإدارات التعليمية لتنمية الموارد المالية بها، مع تقديم مقترح خدمة للمعلمين والعاملين بالتربية والتعليم والتعاقد مع المستشفيات الخاصة والصيدليات لتحقيق نسبة خصم لتخفيف العبء.

يأتى ذلك فى إطار تعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بشرح النظام التعليمى الجديد، للقيادات التعليمية بما يتوافق مع رؤية خطة التطوير الجديد فى بناء شخصية الإنسان، والشخصية المصرية.

 

 


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