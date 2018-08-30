وصول جثمان الشاب المصرى المتبرع بأعضائه لإنقاذ حياة 4 صينيين لمطار القاهرة

كتب أحمد حمادة

وصل إلى مطار القاهرة الدولى، فجر اليوم الخميس، جثمان الشاب المصرى شريف الجزار قادما على رحلة مصر للطيران القادمة من كندا والذى تبرعته أسرته بأعضاءه لإنقاذ 4 حالات مرضية حرجة.

وقالت مصادر طبية بمطار القاهرة الدولى، أنه تم إنهاء إجراءات وصول جثمان الشاب المصرى شريف الجزار والذى تبرعت أسرته بأعضائه لإنقاذ حياة 4 مرضى فى حالات حرجة، مشيرة إلى أنه تم تسليم الجثمان لذويه وذلك تمهيدا لدفنه.

والجدير بالذكر أن شريف كان فى زيارة عمل إلى مقاطعة جوانجدونج جنوبى الصين حين سقط مغشيا عليه بينما كان يستحم، يوم الجمعة الماضى، ليفارق الحياة بعد 5 أيام بسبب نزيف حاد فى المخ ناجم عن ارتطام رأسه فى الأرض.

ولخطورة حالته الصحية، ونقل الأطباء شريف من مستشفى محلى إلى العناية المركزة فى مستشفى تشوجيانج بمدينة جوانزو، بعد إصابته بيوم واحد، إلا أن حالته الحرجة كانت تحول دون التدخل الجراحى لإنقاذه.

وبقى شريف، الذى كان يعانى من شرخ فى الدماغ وتوقف فى التنفس والنظر، على هذه الحالة، إلى أن فارق الحياة الأربعاء الماضى، وفق ما ذكرت وسائل إعلام صينية.

وبعد وفاة شريف، عرض الأطباء فى المستشفى على أخته فريدة التبرع بأعضائه لإنقاذ أناس آخرين، فما كان من أخته إلا أن اتصلت بوالدتها فى مصر لأخذ موافقتها على العرض.

ونشرت وسائل إعلام تلفزيونية صينية مداخلة لوالدة شريف وهى تبدى موافقتها على التبرع بأعضائه، ثم عرضت لاحقا صورا لأخته فريدة وهى توقع على إقرار بالتبرع بأعضائه لمرضى آخرين.

وذكرت تقارير صينية أنه تم بالفعل نقل أربعة أعضاء من شريف إلى مرضى آخرين، إذ تلقى رجل خمسينى إحدى كليته، وتلقت امرأة ثلاثينية الكلية الأخرى، فيما حصل مريض أربعينى على الكبد، وتمت زراعة القلب لرجل فى الأربعين من العمر.