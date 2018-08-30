وزير الطيران يوجه بتقديم كافة التسهيلات لحجاج قطاع غزة

كتب محمد طنطاوى - إبراهيم سعيد تصوير أشرف فوزى

وجه وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصرى بتقديم كافة الخدمات المقررة والتسهيلات لإنهاء إجراءات وصول حجاج قطاع غزة بعد أدائهم لمناسك الحج تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن سكان قطاع غزة.

ووجه وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصرى بفتح صالة 4 والمخصصة لوصول الطيران الخاص للعمل على سرعة إنهاء وصول حجاج القطاع من الأراضى المقدسة دون الاضطرار إلى دخول الصالة الموسمية، كما وجه جميع الإدارات العاملة بالمطار بالعمل على سرعة إنهاء الإجراءات فى حضور مندوب من السفارة.

وشدد وزير الطيران على مسئولى المطار والإدارات العاملة به بالدفع بفرق إضافية من رجال الجوازات والجنارك والحجر الصحى وأخصائيى العلاقات العامة بشركتى الميناء ومصر للطيران لتقديم كافة الخدمات المقررة مراعاة للبعد الإنسانى وخاصة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وكانت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى قد اتخذت إجراءات أمنية مشددة بمحيط صالة رقم 4 استعدادا لوصول حجاج قطاع غزة من الأراضى المقدسة بعد أدائهم لمناسك الحج وتمهيدا لنقلهم إلى معبر رفح البرى.

ومن المقرر أن تصل بعد قليل طائرتين تابعتين للشركة الوطنية مصر للطيران قادمتين من الأراضى المقدسة، وعلى متنهما نحو 550 حاجا بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح معبر رفح استثنائيا غدا الجمعة وبعد غد السبت لعبور الحجاج.

وكانت السلطات المصرية قد أشرفت على نقل أكثر من 3 آلاف حاج فلسطينى من حجاج المحافظات الجنوبية، وقامت القوات المسلحة بتأمين وصولهم إلى المطار بداية من خروجهم من معبر رفح وصولا إلى مطار القاهرة.