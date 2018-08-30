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وزير الطيران المدنى لـ"العاملين": "أتابع مقترحاتكم وأفكاركم البناءة"

الخميس، 30 أغسطس 2018 05:00 م
وزير الطيران المدنى لـ"العاملين": "أتابع مقترحاتكم وأفكاركم البناءة" الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى
كتبت رحاب نبيل
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كشف الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، خلال رسالة وجهها للعاملين بالقطاع اليوم الخميس، عن متابعته واهتمامه بأراء ومقترحات جميع العاملين لما يوفر للوزارة والشركات التابعة.
 
وأضاف الفريق يونس: "وصلنى مبادرات بعض من الزملاء الشباب من شركة مصر للطيران، والشركات الأخرى التابعة لوزارة الطيران المدنى، برغبتهم فى تقديم الشكر لشخصى لما شعروا به من اهتمام الوزارة فى اتخاذ خطوات جادة وسريعة لتحفيز العنصر البشرى، وتحسين الأوضاع المعيشية بهدف الارتقاء بمنظومة العمل، وأود أن أعرب عن شكرى وتقديرى لهذه المبادرات الكريمة والمشاعر الطيبة، وأنه لمن واجبى أن أتابع عن قرب من خلال الزيارات السابقة، التى قمنا بها والمستقبلية لمواقع العمل المختلفة للاستماع عن قرب لكافة المقترحات والأفكار البناءة لجميع العاملين بما يخدم هذا الكيان الوطنى العريق".
 
وتابع الفريق يونس: "أسعد بالتواصل الدائم مع جميع العاملين عبر وسائل الاتصال المختلفة، وأؤكد لكم أننا نضع نصب أعيننا تنفيذ كل ما هو فى صالح العاملين واُسرهم من أجل مستقبل أفضل لقطاع الطيران المدنى".

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الفريق يونس المصري

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