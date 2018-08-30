video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 03:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية السورى: نحن فى المرحلة الأخيرة من إنهاء الأزمة بالبلاد

الخميس، 30 أغسطس 2018 03:08 م
وزير الخارجية السورى: نحن فى المرحلة الأخيرة من إنهاء الأزمة بالبلاد وزير الخارجية السورى وليد المعلم
موسكو (أ.ش.أ)
إضافة تعليق

أعلن وزير الخارجية السورى وليد المعلم أن بلاده فى المرحلة الأخيرة لإنهاء الأزمة وتحرير كامل أراضيها من الإرهاب.

وقال المعلم فى تصريح للصحفيين عقب لقائه نظيره الروسى سيرجى لافروف بموسكو اليوم الخميس، "نحن شركاء فى العملية السياسية وملتزمون بتقدم العملية السياسية خاصة فى ضوء الوضع الميدانى فى سوريا، ونحن فى الخطوة الأخيرة لإنهاء الأزمة وتحرير كامل أراضينا من الإرهاب".

وأضاف: "شعبنا يقدر موقف روسيا فى مكافحة الإرهاب ويريد أن يقدم الفرصة لشركائنا الروس فى عملية إعادة الإعمار ولهم الأفضلية فى ذلك".

 وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أعلن أن كل الظروف مهيأة لبدء عودة الحياة الطبيعية فى سوريا.

وقال لافروف - فى مستهل لقائه وزير الخارجية السورى وليد المعلم بموسكو اليوم الخميس - "نعتقد أن هذا اللقاء يأتى فى وقت مناسب جدا رغم أنه لا تزال هناك مهام للقضاء النهائى على الإرهاب فى الأراضى السورية".

وأضاف"كل الظروف مهيأة لبدء عودة اللاجئين ويجب التحرك لإطلاق العملية السياسية فى سوريا"، متابعا: "بالطبع سنبحث الأبعاد الخارجية للأوضاع فى سوريا، بما فى ذلك ضرورة تفعيل إمكانيات المجتمع الدولى لتقديم المساعدة لسوريا".

على جانب آخر، أكد نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف، أن موسكو تجرى اتصالات مع ممثلى المعارضة السورية المعتدلة حول الأوضاع فى إدلب.

وقال بوجدانوف - فى تصريح اليوم الخميس - "نجرى اتصالات مع ممثلى المعارضة السورية المستعدة للاتصالات البناءة، والتى شاركت فى لقاءات صيغة أستانة".

وأضاف "أن ممثلى المعارضة المتعنتة يقفون ضد تسوية الأوضاع فى منطقة خفض التصعيد فى إدلب"، مشيرا إلى أن هذا يصعب الوضع هناك.

وأكد بوجدانوف ضرورة حل مشكلة تمركز الإرهابيين فى إدلب السورية وتقليل الأضرار على المدنيين، مشددا على ضرورة عدم السماح للمسلحين باستخدام المدنيين كدروع بشرية.

وقال  "لقد تم التوصل فى إطار أستانا إلى اتفاقيات حول مواصلة محاربة الإرهابيين دون هوادة، وهذا يتعلق بالإرهابيين المتمركزين الآن فى إدلب".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التحالف الدولى: لا نعمل على إنشاء منطقة حظر جوى فوق سوريا

لودريان: المعادلة فى سوريا لا تزال صعبة..و ندخل مرحلة جديدة لتثبيت الاستقرار

روسيا تحذر أمريكا من "عدوان غير مشروع على سوريا"

سوريا

الحرب فى سوريا

الخارجيه السوريه

روسيا




لا تفوتك
بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة