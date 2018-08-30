وزير التموين: تسجيل بيانات 518 ألف مولود جديد على بطاقات التموين حتى الآن

كتب مدحت وهبة

استعرض الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا عن إضافة المواليد على البطاقات التموينية عن الفترة من 1/8/2018 حتى 27/8/2018 حيث تتضمن التقرير بأن أكثر من 329 ألف بطاقة تم تسجيل طلب إضافة مواليد عليها بإجمالى 518 ألف مولود تم تسجيلهم على هذه البطاقات وذلك من خلال 1383 مكتب تموين على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور على المصيلحى، فى تصريحات اليوم استمرار قيام مكاتب التموين بتلقى وتقديم كافة الخدمات والطلبات التموينية الأخرى بجانب إضافة المواليد، حيث قامت مكاتب التموين بتنفيذ ما يقرب من 589 ألف طلب ما بين" إضافة مواليد- بدل فاقد- بدل تالف- فصل اجتماعي- خصم وإضافة أفراد - إصدار بطاقات – نقل بطاقة لمحافظة- إيقاف بطاقة".