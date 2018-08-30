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وزير التعليم العالى ينعى مدير المعهد القومى لعلوم البحار فرع الغردقة

الخميس، 30 أغسطس 2018 10:31 ص
وزير التعليم العالى ينعى مدير المعهد القومى لعلوم البحار فرع الغردقة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى
كتب محمود طه حسين - وائل ربيعى
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نعى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، والبحث العلمى وقيادات الوزارة، والمراكز والمعاهد البحثية وقيادات الجامعات المصرية، الدكتور طارق عبد العزيز مدير المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد فرع الغردقة.
 
 
كما نعى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمزيد من الحزن والأسى، وفاة والد اللواء أيمن جلال  رئيس الإدارة المركزية للأمن بالوزارة الذي وافته المنية أمس.
 
وقدم الوزير وجميع العاملين بالوزارة، فى بيان، خالص التعازى والمواساة لأسرة والد سيادته، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
 

 


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