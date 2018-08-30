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الخميس، 30 أغسطس 2018 03:53 م
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وزير الأوقاف يعلن تجاوز حصيلة صكوك الأضاحى الـ 62 مليون جنيه

الخميس، 30 أغسطس 2018 03:00 م
وزير الأوقاف يعلن تجاوز حصيلة صكوك الأضاحى الـ 62 مليون جنيه د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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 صرح وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة اليوم الخميس، بأن حصيلة صكوك الأضاحى تجاوزت حتى تاريخه 62 مليون جنيه لأول مرة في تاريخ الوزارة بالنسبة للمبالغ الموردة حتى تاريخ 29 أغسطس، وما زال المبلغ النهائى.

وتوقع وزير الأوقاف، زيادته نظرًا لأن المبالغ الموردة ما زال بعضها قيد التحويل للحساب المجمع بالبنك المركزي، ويؤكد أن جمع هذا المبلغ يدل على أن الشعب المصري كريم عظيم معطاء وسيظل معدن النبل والكرم والعطاء والتكافل والتراحم إلى يوم الدين .

ووجهت الوزارة الشكر لكل من أولوها ثقتهم وتتعهد بأن تكون عند حسن ظنهم في تنفيذ المشروع.

 

 


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