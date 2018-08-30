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وزيرة الصحة تهنئ "الأنصارى" عقب تكليفه محافظاً لسوهاج

الخميس، 30 أغسطس 2018 03:08 م
وزيرة الصحة تهنئ "الأنصارى" عقب تكليفه محافظاً لسوهاج الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج
كتب وليد عبد السلام
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استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، الدكتور أحمد الانصارى، محافظ سوهاج الجديد، والذى كان يشغل منصب رئيس هيئة الاسعاف المصرية، بمقر المعهد القومى لتدريب الأطباء بالعباسية، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى محافظا لسوهاج.
 
وأكدت "زايد"، خلال تقديمها التهنئة لـ"الانصاري"، أنها تتوقع منه إحداث طفرة كبيرة في مختلف الجهات الخدمية في محافظة سوهاج، مؤكدة دعم الوزارة الكامل له في أداء مهتمه، والارتقاء بالجوانب الصحية المختلفة المقدمة للمواطن .
 
وأعربت وزيرة الصحة والسكان عن سعادتها بتولى " الأنصارى" هذا المنصب الهام، وهو أحد قيادات وزارة الصحة الشابة، متمنية له التوفيق فى تنفيذ خطط الدولة المستقبلية. 
 
وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن الوزارة حريصة على تعميق التعاون مع كافة السادة المحافظين في الفترة المقبلة فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لها بتنفيذ برامج إصلاحية للمنظومة الصحية، بما يعود بمردود سريع على المواطن في الفترة المقبلة.
 
يذكر أن "الانصارى" كان يتولى منصب رئيس هيئة الإسعاف منذ عام 2013، كما أنه كان مديراً للمشروع القومي للقضاء على قوائم انتظار العمليات والجراحات الحرجة والتى تحقق نجاحات متتالية.

 


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