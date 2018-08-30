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وزارة الصحة تطلق مبادرة "مصر بلا إدمان" من محافظة الإسكندرية

الخميس، 30 أغسطس 2018 05:17 ص
وزارة الصحة تطلق مبادرة "مصر بلا إدمان" من محافظة الإسكندرية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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تطلق وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى الأمانة العامة للصحة النفسية مبادرة "مصر بلا إدمان" من محافظة الإسكندرية، وذلك اليوم الخميس، لتجوب جميع محافظات الجمهورية، بهدف نشر الوعى بمخاطر تعاطى المخدرات وكيفية الوقاية منه.

 

وقالت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانه الصحة النفسية بوزارة الصحة لـ"اليوم السابع"، إنه تم اختيار محافظة الإسكندرية لتكون أولى المحافظات التى تنطلق من خلالها المبادرة، لتوافر خدمات علاج الإدمان بها، وذلك فى مستشفى المعمورة للصحة النفسية، ومركز عباس حلمى.
 

وأوضحت أن المبادرة ستقدم حملات توعوية بمخاطر الإدمان وكيفية التعافى وطرق الوقاية منه، والتعريف بمراكز تقديم الخدمة، وكيفية التواصل بين متلقى الخدمة ومقدميها من المستشفيات التابعة لأمانة الصحة النفسية.

 

يشار إلى إن المبادرة ستنطلق فى أولى جولاتها من قاعة محمد رجب من محافظة الإسكندرية بحى زيزينيا الساعة السادسة مساءً.

 


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الصحة

الاسكندرية

الادمان

مبادرة




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