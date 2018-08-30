وزارة التجارة الأمريكية: ترامب يسمح بإعفاءات من حصص واردات الصلب والألومنيوم

واشنطن (رويترز)

قالت وزارة التجارة الأمريكية الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب وقع إعلانات تسمح بإعفاءات محددة من حصص استيراد الصلب والألومنيوم من بعض الدول.

بهذا تأذن إدارة ترامب، الذى فرض رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم فى مارس، بإعفاء من الحصص فى الصلب القادم من كوريا الجنوبية والبرازيل والأرجنتين وفى الألومنيوم من الأرجنتين.

وقال البيان "بوسع الشركات طلب استثناءات استنادا إلى عدم كفاية الكمية أو الجودة المتاحة من منتجى الصلب أو الألومنيوم الأمريكيين.. فى مثل تلك الحالات، يمكن منح استثناء من الحصة مع عدم استحقاق أى رسوم."

كان ترامب، متذرعا ببواعث قلق بخصوص الأمن القومى، فرض رسوما نسبتها 25 % على واردات الصلب و10% على واردات الألومنيوم.

دخلت الرسوم المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبى وكندا والمكسيك حيز التنفيذ فى أول يونيو، وقال وزير التجارة ويلبور روس فى 31 مايو، إنه تم التوصل إلى ترتيبات مع بعض الدول لعدم فرض رسوم على نسبة معينة من صادراتها من المعدنين إلى الولايات المتحدة.

وقال روس إن الترتيب المبرم مع كوريا الجنوبية يحدد حصة 70 بالمئة من متوسط صادرات الصلب إلى الولايات المتحدة فى الأعوام من 2015 إلى 2017.

وقالت الحكومة البرازيلية فى ذلك الوقت إن الحصص والرسوم الأمريكية على صادرات البرازيل من الصلب والألومنيوم غير مبررة لكنها مازالت ترحب بالتفاوض للتوصل إلى حل.

وتخضع صادرات الصلب شبه الجاهز البرازيلية إلى الولايات المتحدة لحصص من واقع متوسط السنوات الثلاث بين 2015 و2017 بينما تخضع منتجات الصلب الجاهز لحصة نسبتها 70 بالمئة من متوسط تلك السنوات.