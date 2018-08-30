والدة جون ماكين البالغة من العمر 106 أعوام تحضر جنازته رغم مرضها

كتبت ريم عبد الحميد

ذكرت مجلة "تايم" الأمريكية إن روبرتا، والدة جون ماكين، البالغة من العمر 106 أعوام، ستشارك فى جنازة نجلها السيناتور الجمهورى البارز عن ولاية أريزونا، والذى توفى يوم السبت الماضى عن عمر يناهر 81 عاما.

وأوضحت المجلة إنه على الرغم من إصابتها بجلطة فى المخ أثرت على حركتها، إلا أن روبرتا، أرملة أدميرال كبير فى البحرية الأمريكية، من المتوقع أن تحضر تأبين وجنازة نجلها الذى كانت تدعوه "جونى" فى واشنطن وميريلاند خلال الأيام المقبلة.

وكان ماكين قد تحدث فى كتاب له عن والدته وقال "أمى تم تربيتها لتكون امرأة قوية وحازمة، استمتعت بالحياة بشكل كامل، وقد حاولت دائما استغلال أغلب الفرص التى أتيحت لها.. وتم تشجيعها لتقبل بروح الدعابة والفكاهة المسئوليات والتضحيات التى تتطلبها اختياراتها.. أنا ممتن لنقاط القوة التى علمتنى إياها".

وكان روبرتا، التى نشأت بولاية أوكلاهوما قد هربت عندما كانت طالبة جامعية فى جنوب كاليفورنيا وفى عمر 21 عاما إلى تيجوانا بالمكسيك مع بحار شاب اسمه جون ماكين جونيور أصبح أدميرالا بحريا فيما بعد وانجبا ثلاثة أبناء عما جان وجون وجوزيف فى غضون 10 سنوات.