نيويورك تايمز تكشف مخطط ترامب لشراء جميع القصص المتعلقة بفضائحه من "ناشونال إنكوير"

كتبت: إنجى مجدى

قالت صحيفة نيويورك تايمز أن بعد كشف محققون فيدراليون عن أدلة وافرة على تورط الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى صفقات لدفع تسويات مالية لأثنين من النساء اللائى كن على علاقة به لشراء صمتهم قبل الانتحابات الرئاسية 2016، تتكشف حقائق جديدة عن ذهاب ترامب إلى أبعد من ذلك.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، الخميس، أنه بحسب عدة أشخاص مقربون من الرئيس الأمريكى فإن ترامب ومحاميه فى ذلك الوقت، مايكل كوهين، وضعا خطة لشراء جميع القصص التى تكشف عن فضائح ترامب التى جمعتها صحيفة ناشونال إنكوير والشركة الأم الناشرة، والتى تعود للثمانينات.

لم يتم الكشف قبلا عن هذه الخطة التى لم يتم الإنتهاء منها أبدا، لكن تمت الإشارة إليها بقوة فى التسجيل الذى نشره كوهين، الشهر الماضى، بشأن المحادثة التى أجراها مع ترامب حول التسويات المالية المتعلقة بالسيدات. وقال كوهين فى التسجيل "إنه كل شئ، كل الامور.. لأنك لا تعرف أبدا".

وقد أشار تحرك ترامب كوهين إلى مدى قلقهم بشأن جميع المعلومات التى جمعتها شركة "الإعلام الأمريكية"، ورئيسها ديفيد بيكر، وهو حليف ترامب المخلص منذ عقدين والذى تعاون مع المحققين.