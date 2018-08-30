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الخميس، 30 أغسطس 2018 01:56 م
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ننشر السيرة الذاتية لمحافظ أسوان الجديد اللواء أحمد إبراهيم

الخميس، 30 أغسطس 2018 12:56 م
ننشر السيرة الذاتية لمحافظ أسوان الجديد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان الجديد اللواء أحمد إبراهيم
أسوان ندى سليم
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تولى اللواء اركان حرب أحمد إبراهيم محمد إبراهيم، قائد حرس الحدود السابق، منصب محافظ أسوان الجديد، خلفا للواء مجدى حجازى، بعد الإعلان عن حركة المحافظين الجديدة صباح اليوم الخميس.
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وتخرج اللواء اركان حرب أحمد إبراهيم من الكلية الحربية من سلاح وحدات الصاعقة، ثم شارك خلال بداية عمله العسكرى كملازم أول في عملية قبرص الشهيرة  حيث شارك في تحرير عدد من الرهائن الذين كانوا تم خطفهم من قبل مجهولين خلال حضورهم لمؤتمر فى قبرص، وكان قائد حرس الحدود السابق من الناجين من الحادث بعد مصرع جميع قوات الصاعقة المشاركة فى العملية.
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وحصل اللواء أحمد إبراهيم، عقب هذه العملية على نجمة سيناء، ثم عمل في منصب الأمانة العامة بوزارة الدفاع، ثم تولى قيادة الفرقة 18 مشاه، ثم عمل مساعدا للفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ثم أصبح قائدا لقوات حرس الحدود خلال الفترة من 2013 إلى نهاية 2016.
 
 

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