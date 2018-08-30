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الخميس، 30 أغسطس 2018 06:59 م
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ميركل تصل غانا فى إطار جولة أفريقية تشمل السنغال ونيجيريا

الخميس، 30 أغسطس 2018 06:25 م
ميركل تصل غانا فى إطار جولة أفريقية تشمل السنغال ونيجيريا ميركل ورئيس غانا نانا أكوفو
أ ش أ
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وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس إلى غانا فى إطار جولة خارجية لها تشمل زيارة ثلاث دول غرب أفريقيا وتهدف إلى تعزيز الاستثمار فى منطقة تشكل مصدرا رئيسيا للمهاجرين الذين يتجهون نحو أوروبا.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أنه من المقرر أن تجتمع ميركل مع الرئيس نانا أكوفو أدو خلال زيارتها الحالية لأكرا، مشيرة إلى أنها يرافقها وفد من كبار المديرين التنفيذيين الألمان للمساعدة فى تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين.

وتوقفت المستشارة الألمانية فى السنغال فى مستهل جولتها الحالية، كما أنه من المقرر أن تتوجه أيضا إلى نيجيريا التى تعد أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان وأحد أكبر منتجى النفط فى العالم.

يشار إلى أن المستشارة الألمانية قد ركزت خلال الأعوام الأخيرة على الجانب الأفريقى فى دبلوماسيتها، معولة على بلدان القارة لاحتواء تدفق المهاجرين نحو أوروبا وهو ملف بالغ الحساسية فى ألمانيا.


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ألمانيا

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