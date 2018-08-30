من هو محافظ البحيرة الجديد؟ تعرف على السيرة الذاتية للواء هشام آمنة

بعد تكليف هشام عبدالغنى عبدالعزيز آمنة محافظا للبحيرة والدكتورة نهال بلبع نائبا للمحافظ ضمن الحركة الجديدة للمحافظين اليوم السابع السيرة الذاتية للمحافظ الجديد.

اللواء هشام عبدالغنى عبدالعزيز آمنة الذى يتولى منصب محافظ البحيرة بعد رئاسته لمجلس مدينة سفاجا فى البحر الأحمر، وهو من مواليد 10/12/1962 وحاصل على بكالوريوس علوم عسكرية وبكالوريوس تجارة وتدرج فى المناصب القيادية حيث عمل قائد سرية مدفعية صاروخية و ضابط بأمن الحرس الجمهورى وقائد سرية بشرطة الحرس الجمهورى ومدير شرطة الحرس الجمهورى ومساعد رئيس شرطة الحرس الجمهورى ورئيس مدينة القصير ورئيس مدينة سفاجا.

وحصل على العديد من الأنواط والميداليات منها ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة وميدالية 25 يناير ونوط الواجب العسكرى طبقة أولى ومن الأعمال التى مارسها خلال فترة الانتداب من المدفعية للعمل بالحرس الجمهورى: الوظائف القيادية أعمال التأمين والحراسة للسيد رئيس الجمهورية داخل وخارج الجمهورية أعمال التأمين والحراسة للملوك ورؤساء الدول العربية والأجنبية التنسيق مع الأجهزة الأمن المختلفة لتنفيذ مهام التأمين داخل وخارج الجمهورية أعمال المراسم والتشريفات أعمال التدريب والتعليم المختلفة العلاقات العامة، أعمال الشئون الإدارية، الإشراف على مشكلات وقضايا أفراد الحرس الجمهورى فى النيابات العامة والعسكرية أقسام الشرطة المدنية وسرايا الشرطة العسكرية.