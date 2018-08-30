مندوب زعيم المعارضة يوقع اتفاق السلام مع حكومة جنوب السودان

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وقع مندوب زعيم المعارضة بجنوب السودان هنرى أجور ، اليوم الخميس ، على مسودة الاتفاق النهائى مع حكومة جنوب السودان لإنهاء الحرب الأهلية التى استمرت أربع سنوات.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن هنرى أجور كبير مفاوضى حركة المعارضة وقع بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق مع حكومة جنوب السودان ، وذلك بعد أن تلقت حركة زعيم المعارضة ريك مشار ضمانات من الرئيس البشير بتنفيذ الملاحظات التى كانت تسببت فى تأجيل هذا التوقيع إلى اليوم.

وكان حركة المعارضة رفضت التوقيع على الاتفاقية أمس الأول لخمس أسباب ، تتعلق بتقسيم السلطة والحكم وكيفية اتخاذ القرار، وحول مفوضية مراجعة الدستور يشارك فيه جميع شعب جنوب السودان، وهو لم يتضمنه نص الاتفاقية.