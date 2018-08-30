مكافحة المخدرات تضبط 75 طربة حشيش فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضى ـ دينا الحسينى

نجحت مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في ضبط (شخصين) مقيمان بمحافظة الإسكندرية، سبق إتهامهما فى 6 قضايا متنوعة "مخدرات، سلاح، تبديد" فى كمين أعد لضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبحوزتهما ( 75 طربة من مخدر الحشيش وزنت 18,750 كيلو جرام).

وتمكنت مكافحة المخدرات بإشراف اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية في ضبط (أحد الأشخاص) مقيم بمحافظة الإسكندرية فى كمين أعد لضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية ، وبحوزته ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,300 كيلو جرام).