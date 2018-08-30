مقتل 3 عناصر من حزب الله إثر انفجار عبوة ناسفة بالسويداء

دمشق (أ ش أ)

قالت مصادر محلية سورية "إن ثلاثة من عناصر ميليشيات حزب الله اللبنانى على الأقل قتلوا إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة كانت تقلّهم فى بادية السويداء الشرقى جنوبى سوريا".

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الخميس، أن مسلحى حزب الله اللبنانى ينتشرون فى أرياف القنيطرة ودرعا ودمشق والسويداء الشرقى فى المعارك الدائرة فى المنطقة.

يذكر أنه تتواصل الاشتباكات بين قوات النظام السورى وتنظيم داعش فى محيط منطقة الصفا بريف السويداء الشرقى بالتزامن مع قصف برى وجوى يستهدف المنطقة.

وقالت مصادر محلية أمس "إن الاشتباكات تأتى عقب شن مسلحى التنظيم هجوما على قوات النظام التى تقدمت فى المنطقة"، مضيفة أن مسلحى التنظيم يحاولون استعادة النقاط التى انسحبوا منها صباح أمس بريف السويداء الشرقى.