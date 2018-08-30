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مقتل بائع خردة داخل منزله ومباحث منيا القمح تضبط المتهمين

الخميس، 30 أغسطس 2018 10:36 ص
مقتل بائع خردة داخل منزله ومباحث منيا القمح تضبط المتهمين جثه -ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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لقى بائع خردة بمركز منيا القمح بالشرقية، اليوم، مصرعه متأثرا بإصابته بأعيرة  نارية، أودت بحياته، على يد 3 أشخاص بسبب خلافات مالية بينهم، وتم إخطار نيابة منيا القمح.
 
حيث انتقل أحمد زكريا وكيل النائب العام بنيابة منيا القمح، برئاسة أحمد هزاع مدير النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، لموقع الحادث للمعاينة وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.
 
تلقي اللواء  عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بلاغا من مستشفي منيا القمح، بوصول" شمس ال إ " 55 سنة، مقيم عزبة المراكبية، بائع خردة، لمستشفى منيا القمح، جثة هامدة.
 
وتبين من التحريات التي قام بها ضباط مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي بفرع الجنوب، عن وجود خلافات مالية بين المجني عليه وكل من " كريم   إ م" و"إبراهيم ع" و "خالد م ع"  تجار خردة، حيث قاموا بقتل المجنى عليه ولاذا بالفرار وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبطهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5814 إدارى منيا القمح.

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