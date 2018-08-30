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معامل الحاسب الآلى بجامعة عين شمس تستقبل اليوم طلاب الدور الثانى لتسجيل الرغبات

الخميس، 30 أغسطس 2018 04:00 ص
معامل الحاسب الآلى بجامعة عين شمس تستقبل اليوم طلاب الدور الثانى لتسجيل الرغبات معامل التنسيق ـ أرشيفية
كتب محمود راغب
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تبدأ معامل الحاسب الآلى بجامعة عين شمس، اليوم الخميس، تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين فى امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني)، لهذا العام 2018، اعتباراً من اليوم وحتى الاثنين المقبل الموافق 3 سبتمبر المقبل.

وتستقبل جامعة عين شمس الطلاب بـ19 معمل للحاسب الآلى موزعة على 5 كليات، وهى كليات الحاسبات والمعلومات والبنات والهندسة والآداب والزراعة"، بالإضافة لمعمل للحاسب الآلى بالمدينة الجامعية، لإجراء أعمال التنسيق الإلكترونى وتسجيل الرغبات من خلال أكثر من 350 جهازاً للحاسب الآلى ويقوم بالعمل عليها 120 متخصصا.

يذكر أن الحد الأدنى لتقدم هؤلاء الطلاب على موقع التنسيق يبلغ 205 درجات، بنسبة 50% لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية وبإجمالى عدد طلاب 125167 طالبا وطالبة.


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