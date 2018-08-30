مصطفى الفقى: المحافظ "غلبان" ووظيفته الأصعب فى مصر

كتب محسن البديوى

قال الدكتور مصطفى الفقى، المفكر السياسى، إن وظيفة المحافظ هى الأصعب على الإطلاق فى مصر، فهى وظيفة شقاء، وصلاحيات المحافظ ليست مطلقة وميزانيته ليست كافية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث فى مصر"، أن "المحافظ غلبان، وكافة أفكاره من الصندوق، وإذا خرجت يتم هجومه ومواجهته من أصحاب المصالح".

وتابع: "سألت المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق عن المحافظين فقال: دول قاعدين بالمحبة"، موضحا أن المحافظ فى حوار مستمر مع كافة الإدارات المحلية التى بمثابة ميراث تاريخى متشرذم.