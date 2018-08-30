مصر للطيران تسير غدا 24 رحلة لعودة 5360 حاجاً من الأراضى المقدسة

يشهد مطار القاهرة الدولى غدا الجمعة وصول 24 رحلة جوية قادمة من الأراضى المقدسة لعودة 5360 حاجاً، حيث من المقرر أن تسير الشركة 11 رحلة جوية من جدة لنقل 2260 حاجاً .
وتسير الشركة 13 رحلة جوية من المدينة المنورة من بينهم 3 رحلات خاصة لنقل الحجاج الفلسطنيين بإجمالي 3100 حاج من حجاج وزارة التضامن والقرعة وشركات السياحة والشئون المعنوية وترانزيت باريس ولندن وميلانو وكازابلانكا وأمستردام وبروكسل وڤيينا والجزائر وچنيڤ وچوهانسبرج ولاجوس ولارنكا وأبوچا وأثينا وبانكجوك وعمل .
جدير بالذكر ان مصرللطيران تسير اليوم الخميس 21 رحلة جوية قادمة من الأراضي المقدسة لعودة 4870 حاجاً.
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