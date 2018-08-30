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الخميس، 30 أغسطس 2018 03:53 م
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مصر للطيران تسير غدا 24 رحلة لعودة 5360 حاجاً من الأراضى المقدسة

الخميس، 30 أغسطس 2018 02:21 م
مصر للطيران تسير غدا 24 رحلة لعودة 5360 حاجاً من الأراضى المقدسة مطار القاهرة
كتب هاني عثمان-رحاب نبيل
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يشهد مطار القاهرة الدولى غدا الجمعة وصول 24 رحلة جوية قادمة من الأراضى المقدسة لعودة 5360 حاجاً، حيث من المقرر أن تسير الشركة 11 رحلة جوية من جدة  لنقل 2260 حاجاً .
 
وتسير  الشركة 13 رحلة جوية من المدينة المنورة من بينهم 3 رحلات خاصة لنقل الحجاج الفلسطنيين بإجمالي 3100 حاج من حجاج وزارة التضامن والقرعة وشركات السياحة والشئون المعنوية وترانزيت باريس ولندن وميلانو وكازابلانكا وأمستردام وبروكسل وڤيينا والجزائر وچنيڤ وچوهانسبرج ولاجوس  ولارنكا وأبوچا وأثينا  وبانكجوك وعمل .
 
جدير بالذكر ان مصرللطيران تسير اليوم الخميس 21 رحلة جوية قادمة من الأراضي المقدسة لعودة 4870 حاجاً.
 

 


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