مصر للطيران تسير غدا 24 رحلة لعودة 5360 حاجاً من الأراضى المقدسة

كتب هاني عثمان-رحاب نبيل

يشهد مطار القاهرة الدولى غدا الجمعة وصول 24 رحلة جوية قادمة من الأراضى المقدسة لعودة 5360 حاجاً، حيث من المقرر أن تسير الشركة 11 رحلة جوية من جدة لنقل 2260 حاجاً .