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مصر للطيران تبدأ اليوم تسيير الرحلات الخاصة لعودة حجاج فلسطين

الخميس، 30 أغسطس 2018 10:49 ص
مصر للطيران تبدأ اليوم تسيير الرحلات الخاصة لعودة حجاج فلسطين مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل
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تبدأ الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الخميس، تسيير الرحلات الجوية الخاصة، لعودة حجاج دولة فلسطين إلى مطار القاهرة الدولى، قادمين من الأراضى المقدسة بعد أداء مناسك الحج، ومن المقرر أن يتم نقلهم بواسطة النقل البرى إلى معبر رفح البرى.

 

وتنظم شركة مصر للطيران اليوم، 21 رحلة جوية قادمة من الأراضى المقدسة لعودة 4870 حاجا، حيث من المقرر أن تسير الشركة 11 رحلة جوية من جدة لنقل 2020 حاجًا.

 

بينما تنظم الشركة 10 رحلات جوية من المدينة المنورة من بينها رحلتان خاصتان لنقل الحجاج الفلسطينيين بإجمالى 2850 حاجًا من حجاج وزارة التضامن والقرعة وشركات السياحة وترانزيت شارل ديجول وبروكسل وجون كيندى وفينا ولوس أنجلوس وهيثرو لندن وتونس والجزائر وميلانو وكانو وروما وامستردام وعمل.


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مصر للطيران

حجاج فلسطين

الأراضي المقدسة




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