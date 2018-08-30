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الخميس، 30 أغسطس 2018 07:46 ص
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مشرعون أمريكيون يدعون لفرض عقوبات على الصين بشأن انتهاكات فى شينجيانج

الخميس، 30 أغسطس 2018 07:00 ص
مشرعون أمريكيون يدعون لفرض عقوبات على الصين بشأن انتهاكات فى شينجيانج الكونجرس الأمريكى
واشنطن (رويترز)
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دعت مجموعة من المشرعين، من الحزبين الجمهورى والديمقراطى الولايات المتحدة، الأربعاء إلى فرض عقوبات على مسئولين صينيين، فيما يتصل بانتهاكات لحقوق الإنسان ضد الأقلية المسلمة فى إقليم شينجيانج قائلين إن المنطقة أصبحت "دولة بوليسية عالية التقنية".

ويقود المجموعة عضو مجلس الشيوخ ماركو روبيو وعضو مجلس النواب كريس سميث ويرأسان اللجنة التنفيذية بشأن الصين فى الكونجرس. ووجه المشرعون الدعوة فى خطاب إلى وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستفين منوتشين.

وجاء فى الخطاب الذى وقعه روبيو وسميث بالإضافة إلى 15 آخرين من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب أن المسلمين فى منطقة شينجيانج ذات الحكم الذاتى بغرب الصين "يخضعون للاحتجاز التعسفى والتعذيب إلى جانب قيود على ممارسة العبادات والثقافة ونظام مراقبة رقمى واسع الانتشار بحيث أن كل جوانب الحياة اليومية تحت المراقبة".

ودعا الخطاب إلى فرض عقوبات بموجب قانون ماجنيتسكى على مسؤولين كبار بالحكومة الصينية والحزب الشيوعى يشرفون على وضع السياسات.

وسنت الولايات المتحدة قانون ماجنيتسكى فى الأصل لاستهداف مرتكبى انتهاكات حقوق الإنسان الروس لكن نطاقه اتسع بما يسمح بفرض عقوبات لارتكاب انتهاكات فى أى مكان فى العالم.

وقال الخطاب "الحكومة الصينية تصنع دولة بوليسية عالية التقنية (فى شينجيانج) وهو ما يمثل انتهاكا صارخا للخصوصية ولحقوق الإنسان الدولية".


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