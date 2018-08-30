مدير التأمين الصحى بالشرقية يلقى محاضرة تثقيفية عن الاكتشاف المبكر للأورام



أكد الدكتور هشام عبد الحفيظ مدير عام فرع الشرقية للتأمين الصحى أنه ألقى محاضرة اليوم للعاملين والمرضى المنتفعين بعيادة الحسينية للتأمين الصحى وأسباب انتشار الأورام باختلاف محافظات مصر وطرق الوقاية والعلاج.

وأضاف لـ " اليوم السابع " أنه فى نهاية المحاضرة فتح باب النقاش والاستفسارات والرد عليها

بتكرارها مرة آخر ى ثم قام بعد ذلك بالمرور على أقسام العيادة المختلفة وتفقد سير العمل بمعمل وصيدلية العيادة والاطمئنان على توافر الادوية وخاصة ادوية فيروس سى واستمع لبعض المرضى وحل مشاكلهم ونبه على إدارة العيادة والصيدلية باستكمال النواقص فى الأدوية وذلك بحضور عادل عبد المنعم محمد رئيس الشئون المالية والإدارية بالعيادة