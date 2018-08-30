مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بإدارة شرطة النجدة ويكرم المتميزين

المنوفية _ محمد فتحى

أجرى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، جولة تفقد فيها الخدمات الأمنية بإدارة شرطة النجدة والمرور، والتقى بالأفراد الذين تلقوا الدورة التأهيلية، ووجههم بالاستفادة الكاملة من الدورة، واليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة والإخطار الفورى عن أى ملاحظات، والإلمام بالظروف الأمنية الراهنة، أثناء التواجد بالخدمة، وحسن معاملة الجمهور وبخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

كما قام بتكريم المتميزين من الأوائل، وقام بتسليمهم شهادات لتميزهم أثناء تلقى الدورة.