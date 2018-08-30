مدير أمن الغربية يفتتح معرض كلنا واحد للزى المدرسى والأدوات المدرسية بالمحلة

الغربية – مصطفى عادل

افتتح اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية معرض ( كلنا واحد ) لتوفير الزى المدرسى و المستلزمات المدرسية تحت رعاية وزارة الداخلية، بحضور المحاسب احمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى واللواء محمد أنور الورورى حكمدار المحلة و سمنود و العقيد حسام الخشن مأمور قسم أول والعميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية.

وتفقد مدير الأمن محتويات المعرض من أدوات ومستلزمات وزى مدرسى.

ويهدف المعرض إلى بيع الزى المدرسى والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة للقضاء على جشع التجار وغلاء الأسعار.

وقام مدير الأمن بتوزيع بعض الهدايا من ملابس مدرسية ومستلزمات دراسية على بعض اهالى المحلة خلال الافتتاح.