video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 03:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مخاوف بين مستشارى ترامب من عدم استعداده لمواجهة العاصفة القانونية المقبلة

الخميس، 30 أغسطس 2018 01:59 م
مخاوف بين مستشارى ترامب من عدم استعداده لمواجهة العاصفة القانونية المقبلة الرئيس الامريكى
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قالت صحيفة " واشنطن بوست" إن مستشارى وحلفاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يشعرون بقلق متزايد إزاء عدم امتلاكه فريق أو إستراتيجية لحماية نفسه من احتمال سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، وهو ما سيمكن حزب المعارضة من إغراق الإدارة بمذكرات استدعاء أو حتى توجيه اتهامات والاتجاه إلى العزل.

 

فداخل  الدائرة القريبة من ترامب، هناك إجماع على أن فريقه القانونى الحالى ليس مسلحا بشكل فعال لاجتياز  مطالب الكونجرس، وهناك نقاش واسع عن الاستعانة بمحامين جدد لديهم خبرة فى الدفاع عن المسئولين والفضائح السياسية.

 

وناقش الرئيس وبعض من مستشاريه إمكانية الاستعانة بمحامى الدفاع المخضرم أبى لويل، الذى يمثل صهر ترامب وكبير مستشاريه جاريد كونشر، وضمه لفريق الرئيس القانونى لو ظهرت فى الأفق معركة حول "العزل" أو معارك أخرى مع الكونجرس بعد الانتخابات النصفية، بحسب ما أفاد أشخاص مطلعون على المناقشات.

 

وناقش محامو ترامب أيضا الاستعانة بقوة قانونية ذات خبرة فى مكتب المستشار القانونى للبيت الأبيض الذى يواجه رحيل عدد من المسئولين، وتقلص حجمه بشكل كبير. فيوجد فى المكتب الآن 25 محامى، بعد أن كانوا 35 فى بداية رئاسة ترامب، بحسب ما قال مسئول بالبيت الأبيض على معرفة مباشرة بالأمر.

 

وكان ترامب قد أعلن أمس، الأربعاء، أن دونالد ماكجاهن سيرحل عن منصبه كمستشار قانونى للبيت الأبيض الخريف المقبل بمجرد تأكيد مجلس الشيوخ تعيين القاضى بريت كافانو فى المحكمة العليا. وقد رحل بالفعل ثلاثة من مساعدى ماكجاهن وهم جريج كاتست وأوتام ديلون وماكين ديلريم، والرابع ستيفان باسانتينو، سيقضى أخر يوم له فى منصبه غدا الجمعة. وهو ما سيترك جون إنسبرج، المسئول عن الأمن القومى كنائب وحيد للمستشار.

 

وقال مسئولون إن ترامب تشاور مؤخرا مع محاميه الشخصيين حول احتمال إجراءات العزل. وأثار مكاجاهن ومساعدون آخرون احتمالات العزل لإقناع الرئيس بعدم اتخاذ قرارات أو التصرف بشكل يعتقدون أنه سيلحق الضرر به.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"اليوم السابع" يرصد من واشنطن تأثير مشاكل ترامب القانونية وأسوأ ما يقلق الجمهوريين.. يخشون فقدان السيطرة على مجلسى النواب والشيوخ رغم التفوق النظرى لصالحهم.. ودونالد يحذر الأمريكيين: "الفقر مصيركم إذا تم عزلى"

أسهم أمريكا تفتح على انخفاض طفيف بفعل مشاكل ترامب القانونية

الولايات المتحدة

اخبار امريكا

دونالد ترامب

الرئيس الامريكى

فريق ترامب القانونى

عزل ترامب




لا تفوتك
بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة