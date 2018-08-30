مخاوف التجارة تلقى بظلالها مجددا على الأسهم الأوروبية

(رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس مقتدية بالانخفاضات الآسيوية الليلة الماضية حيث ألقى ضعف الأسواق الصينية بظلاله على التفاؤل بإمكانية إبرام اتفاق نافتا بحلول الموعد النهائى لذلك يوم الجمعة.

وكان المؤشر ستوكس 600 الأوروبى منخفضا 0.3 % ليتجه صوب أكبر تراجع له في أسبوعين في حين نزل المؤشر داكس الألماني 0.4 %.

وهبطت الأسهم الصينية بعد أن أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المرجح تباطؤ قطاع المصانع للشهر الثالث على التوالى فى أغسطس وسط ضبابية بشأن الحرب التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة.

وهوى مؤشر قطاع التعدين الأوروبى الحساس لحركة التجارة 0.9 % وانخفض مؤشر قطاع السيارات 0.5 %.

وكان قطاع العقارات هو الأسوأ أداء وانخفض مؤشره 1.3 %.