"محلية البرلمان" تصدر عدة توصيات للمحافظين الجدد قبل إعلان الحركة رسميا

كتب مصطفى السيد

قال النائب أحمد فرجانى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك عددًا من الملفات الأساسية التى سيعمل عليها المحافظون الجدد فور إعلان حركة المحافظين؛ أولها وضع حلول للمشاكل التى تعانى منها المحليات على رأس أولوياتهم.

وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك العديد من الملفات التى تحتاج لحلول غير تقليدية فى التعامل معها، والتى يعانى منها أغلب الدوائر كمشكلة القمامة المنتشرة فى الشوارع، مشدداً على ضرورة إزالة المخلفات فى الشوارع وإشغالات الطرق.

وتابع النائب أحمد فرجانى، يجب على المحافظين الجدد تعظيم الموارد المالية للوحدات المحلية، والاستفادة منها بحيث لا يتم الاعتماد على موازنة الدولة، كما طالب المحافظين الجدد بالقضاء على فوضى الشارع؛ سواء بسبب انتشار الباعة الجائلين أو المواقف العشوائية.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية، إلى أن البرلمان سيسعى للإسراع فى إقرار قانون الإدارة المحلية والذى سيكون له تأثير كبير على أداء المحافظين من حيث اتخاذ القرارات فى المشروعات وإعطاء صلاحيات أكبر للمحافظين والسلطات المحلية.